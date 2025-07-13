Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Убийство полковника Воронича в Киеве — СБУ ликвидировала киллеров

Убийство полковника Воронича в Киеве — СБУ ликвидировала киллеров

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 11:12
Убийство полковника Воронича - СБУ ликвидировала киллеров
Глава СБУ Василий Малюк. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины провела успешную спецоперацию по ликвидации агентов российских спецслужб, причастных к убийству полковника СБУ Ивана Воронича. По данным следствия, преступление было совершено по заданию ФСБ РФ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Реклама
Читайте также:
Убийство полковника Воронича в Киеве — СБУ ликвидировала киллеров - фото 1
Пост СБУ. Фото: скриншот

Детали операции

Поисками исполнителей лично руководил председатель СБУ, генерал-лейтенант Василий Малюк. По его словам, агентурно-боевая группа врага заранее проникла в Украину и три дня назад совершила убийство украинского офицера в Киеве. После интенсивных розыскных и контрразведывательных мероприятий их местонахождение было установлено в Киевской области.

При попытке задержания злоумышленники открыли ответный огонь. В результате боевого столкновения оба были ликвидированы.

"Хочу напомнить: единственная перспектива врага на территории Украины — это смерть!" — подчеркнул глава СБУ.

Он добавил, что борьба с российскими спецслужбами является приоритетным направлением работы ведомства. По его словам, СБУ удается предотвращать 85% преступлений, которые российская сторона пытается реализовать в Украине.

Установлено, что исполнителями убийства были мужчина и женщина. Они получили от куратора из ФСБ приказ следить за полковником Вороничем, собрать информацию о его распорядке дня и маршрутах. После этого получили координаты тайника с оружием — пистолетом с глушителем.

После совершенного убийства киллеры пытались скрываться, однако были оперативно разоблачены.

Напомним, что в Голосеевском районе Киева 10 июля застрелили сотрудника Службы безопасности Украины. Полиция открыла уголовное производство, выясняются обстоятельства.

До этого в Деснянском районе Киева произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина.

СБУ Киев убийство расследование війна
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации