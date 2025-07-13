Убийство полковника Воронича - СБУ ликвидировала киллеров

Глава СБУ Василий Малюк. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины провела успешную спецоперацию по ликвидации агентов российских спецслужб, причастных к убийству полковника СБУ Ивана Воронича. По данным следствия, преступление было совершено по заданию ФСБ РФ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Детали операции

Поисками исполнителей лично руководил председатель СБУ, генерал-лейтенант Василий Малюк. По его словам, агентурно-боевая группа врага заранее проникла в Украину и три дня назад совершила убийство украинского офицера в Киеве. После интенсивных розыскных и контрразведывательных мероприятий их местонахождение было установлено в Киевской области.

При попытке задержания злоумышленники открыли ответный огонь. В результате боевого столкновения оба были ликвидированы.

"Хочу напомнить: единственная перспектива врага на территории Украины — это смерть!" — подчеркнул глава СБУ.

Он добавил, что борьба с российскими спецслужбами является приоритетным направлением работы ведомства. По его словам, СБУ удается предотвращать 85% преступлений, которые российская сторона пытается реализовать в Украине.

Установлено, что исполнителями убийства были мужчина и женщина. Они получили от куратора из ФСБ приказ следить за полковником Вороничем, собрать информацию о его распорядке дня и маршрутах. После этого получили координаты тайника с оружием — пистолетом с глушителем.

После совершенного убийства киллеры пытались скрываться, однако были оперативно разоблачены.

Напомним, что в Голосеевском районе Киева 10 июля застрелили сотрудника Службы безопасности Украины. Полиция открыла уголовное производство, выясняются обстоятельства.

До этого в Деснянском районе Киева произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина.