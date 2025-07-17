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Розстріляв бійців на полігоні — поліція затримала курсанта

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 12:19
Вбивство військових на полігоні — на Чернігівщині затримали курсанта
Поліція на місці виклику. Ілюстративне фото: Нацполіція

На території навчального центру у Чернігівській області курсант відкрив вогонь в бік інструкторів-військовослужбовців. Внаслідок цього двоє військових загинули. Підозрюваного вже затримали.

Про це повідомили у поліції Чернігівської області 17 липня. 

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Вбивство військових на полігоні

Правоохоронці розповіли, що 16 липня вони отримали повідомлення, що на території навчального центру під час стрільб курсант здійснив постріли з автоматичної зброї в бік інструкторів-військовослужбовців. Внаслідок отриманих поранень двоє військових загинули. 

Наразі поліція вже затримала підозрюваного і проводить досудове розслідування за фактом навмисного вбивства.

Вбивсво військових у Чернігівській області
Скриншот допису поліції Чернігівської області

Нагадаємо, 10 липня у Голосіївському районі Києва застрелили співробітника Служби безпеки України.

Як з'ясувалося, вбивці діяли за завданням ФСБ РФ, але українська спецслужба успішно ліквідувала кілерів

вбивство поліція Чернігівська область військові полігон розстріл
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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