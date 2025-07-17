Вбивство військових на полігоні — на Чернігівщині затримали курсанта

Розстріляв бійців на полігоні — поліція затримала курсанта
На території навчального центру у Чернігівській області курсант відкрив вогонь в бік інструкторів-військовослужбовців. Внаслідок цього двоє військових загинули. Підозрюваного вже затримали.
Про це повідомили у поліції Чернігівської області 17 липня.
Вбивство військових на полігоні
Правоохоронці розповіли, що 16 липня вони отримали повідомлення, що на території навчального центру під час стрільб курсант здійснив постріли з автоматичної зброї в бік інструкторів-військовослужбовців. Внаслідок отриманих поранень двоє військових загинули.
Наразі поліція вже затримала підозрюваного і проводить досудове розслідування за фактом навмисного вбивства.
Нагадаємо, 10 липня у Голосіївському районі Києва застрелили співробітника Служби безпеки України.
Як з'ясувалося, вбивці діяли за завданням ФСБ РФ, але українська спецслужба успішно ліквідувала кілерів.
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