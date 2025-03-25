САП огласила приговор нардепу, который разворовал деньги на аренде земли

Судебный процесс. Фото: САП

Во вторник, 25 марта, Высший антикоррупционный суд Украины огласил приговор народному депутату. Он был уличен на незаконном получении 85 тысяч долларов США за аренду земель государственного предприятия Национальной академии аграрных наук.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

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Детали дела

Депутат, который одновременно возглавлял Временную следственную комиссию Верховной Рады по расследованию коррупции на государственных предприятиях, приговорен к семи годам лишения свободы. Кроме того, ему запрещено избираться в органы государственной власти и местного самоуправления, а также занимать государственные должности в течение трех лет. В дополнение, его имущество подлежит конфискации.

Как установило следствие, народный депутат, подстрекая представителя частного предприятия, требовал незаконную выгоду за обеспечение аренды земельных участков общей площадью 1700 гектаров, которые находились в пользовании государственного предприятия НААН.

За помощь в предоставлении земельных участков и непрепятствование предпринимательской деятельности, депутат запросил 221 тысячу долларов США, что равняется 130 долларам за каждый гектар.

Нардепа и двух его сообщников задержали во время получения части указанных средств — 85 тысяч долларов. Материалы в отношении сообщников были выделены в отдельные уголовные производства.

Приговор вступает в законную силу через 30 дней, если не будет обжалован в апелляции.

Напомним, во Львове суд признал виновным пограничника, который пытался подкупить врача. Он предлагал взятку за подтверждение своей ограниченной пригодности.

Также в Киевской области правоохранители разоблачили депутата поселкового совета на вымогательстве взятки в размере одной тысячи долларов.