САП оголосила вирок нардепу, який розікрав гроші на оренді землі

Судовий процес. Фото: САП

У вівторок, 25 березня, Вищий антикорупційний суд України оголосив вирок народному депутату. Він був викритий на незаконному отриманні 85 тисяч доларів США за оренду земель державного підприємства Національної академії аграрних наук.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

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Деталі справи

Депутат, який одночасно очолював Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з розслідування корупції на державних підприємствах, засуджений до семи років позбавлення волі. Крім того, йому заборонено обиратися до органів державної влади та місцевого самоврядування, а також обіймати державні посади протягом трьох років. На додаток, його майно підлягає конфіскації.

Як встановило слідство, народний депутат, підбурюючи представника приватного підприємства, вимагав незаконну вигоду за забезпечення оренди земельних ділянок загальною площею 1700 гектарів, які перебували у користуванні державного підприємства НААН.

За допомогу у наданні земельних ділянок та неперешкоджання підприємницькій діяльності, депутат запросив 221 тисячу доларів США, що дорівнює 130 доларам за кожен гектар.

Нардепа та двох його спільників затримали під час отримання частини зазначених коштів — 85 тисяч доларів. Матеріали щодо спільників були виділені в окремі кримінальні провадження.

Вирок набирає законної сили через 30 днів, якщо не буде оскаржений в апеляції.

Нагадаємо, у Львові суд визнав винним прикордонника, який намагався підкупити лікаря. Він пропонував хабар за підтвердження своєї обмеженої придатності.

Також у Київській області правоохоронці викрили депутата селищної ради на вимаганні хабаря у розмірі однієї тисячі доларів.