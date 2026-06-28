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Главная Новости дня Российский удар по Запорожью: один погибший и 11 раненых, в том числе двое детей

Российский удар по Запорожью: один погибший и 11 раненых, в том числе двое детей

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2026 13:49
Российский удар по Запорожью: один погибший и 11 раненых, в том числе двое детей
Последствия атаки РФ на Запорожье. Фото: Запорожская ОВА

Российские войска нанесли удар по Запорожью управляемыми авиабомбами (КАБ). В результате удара по жилой застройке ранения получили одиннадцать человек, среди них — дети.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины и Запорожской ОВА, передает Новини.LIVE.

Обновлено 13:45. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил об одном погибшем.

Подробности атаки на Запорожье

По данным правоохранителей, оккупанты нанесли по городу два удара управляемыми авиабомбами.

Одна из них попала в частный дом, где находились двое детей. В результате удара ранения получили малолетний мальчик и девочка-подросток. За жизнь мальчика сейчас борются медики.

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Сообщение о количестве раненых. Скриншот: Иван Федоров/Telegram

Еще одна управляемая авиабомба попала вблизи многоквартирного дома. В этом случае ранения получили шесть женщин, трое мужчин и 16-летняя девушка.

Російський удар по Запоріжжю: вже 11 поранених, серед них двоє дітей - фото 2
Разрушенный дом. Фото: Запорожская ОВА
Російський удар по Запоріжжю: вже 11 поранених, серед них двоє дітей - фото 3
Пострадавший в результате атаки РФ. Фото: Запорожская ОВА

Последствия обстрела

В результате ударов повреждены частные автомобили, также возник пожар в гаражных помещениях. В городе зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры.

На местах попаданий работают полицейские, спасатели, волонтеры и другие экстренные службы.

Російський удар по Запоріжжю: вже 11 поранених, серед них двоє дітей - фото 4
Спасение питомца. Фото: Запорожская ОВА
Російський удар по Запоріжжю: вже 11 поранених, серед них двоє дітей - фото 5
Последствия атаки РФ на Запорожье. Фото: Национальная полиция Украины

Новини.LIVE сообщали, что в воскресенье, 28 июня, российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами. В результате обстрела пострадали три человека, среди них — ребенок. На месте удара зафиксированы разрушения и масштабный пожар. Информация о других последствиях атаки уточняется.

Новини.LIVE сообщали, что 27 июня в результате ночного российского удара по Запорожью число пострадавших увеличилось до девяти человек. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура города, в частности жилые дома и учебные заведения.

Иван Федоров война в Украине Запорожская ОВА
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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