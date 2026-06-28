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Головна Новини дня Російський удар по Запоріжжю: один загиблий та 11 поранених, серед яких двоє дітей

Російський удар по Запоріжжю: один загиблий та 11 поранених, серед яких двоє дітей

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2026 13:49
Російський удар по Запоріжжю: один загиблий та 11 поранених, серед яких двоє дітей
Наслідки атаки Рф по Запоріжжю. Фото: Запорізька ОВА

Російські війська атакували Запоріжжя керованими авіабомбами (КАБ). Унаслідок удару по житловій забудові поранення отримали одинадцять людей, серед них — діти.

Про це повідомили в Національній поліції України та Запорізькій ОВА, передає Новини.LIVE.

Оновлено 13:45. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про одного загиблого.

Деталі атаки на Запоріжжя

За даними правоохоронців, окупанти скерували по місту дві керовані авіабомби.

Одна з них влучила в приватний будинок, де перебували двоє дітей. Унаслідок удару поранень зазнали малолітній хлопчик і дівчина-підліток. За життя хлопчика наразі борються медики.

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Повідомлення про кількість поранених. Скріншот: Іван Федоров/Telegram

Ще одна КАБ влучила поблизу багатоквартирного будинку. У цьому випадку поранення отримали шестеро жінок і троє чоловіків та 16-річна дівчина.

Російський удар по Запоріжжю: вже 11 поранених, серед них двоє дітей - фото 2
Зруйнований будинок. Фото: Запорізька ОВА
Російський удар по Запоріжжю: вже 11 поранених, серед них двоє дітей - фото 3
Постраждалий внаслідок атаки РФ. Фото: Запорізька ОВА

Наслідки обстрілу

Унаслідок ударів пошкоджено приватні автомобілі, також виникла пожежа в гаражних приміщеннях. У місті зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури.

На місцях влучань працюють поліцейські, рятувальники, волонтери та інші екстрені служби.

Російський удар по Запоріжжю: вже 11 поранених, серед них двоє дітей - фото 4
Порятунок улюбленця. Фото: Запорізька ОВА
Російський удар по Запоріжжю: вже 11 поранених, серед них двоє дітей - фото 5
Наслідки атаки РФ на Запоріжжя. Фото: Національна поліція України

Новини.LIVE інформували, що у неділю, 28 червня, російські війська атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Унаслідок обстрілу постраждали троє людей, серед них — дитина. На місці удару зафіксовано руйнування та масштабну пожежу. Інформація щодо інших наслідків атаки уточнюється.

Новини.LIVE повідомляли, що 27 червня, унаслідок нічного російського удару по Запоріжжю кількість постраждалих збільшилася до дев’яти людей. Внаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру міста, зокрема житлові будинки та заклади освіти.

Іван Федоров війна в Україні Запорізька ОВА
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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