Російський удар по Запоріжжю: один загиблий та 11 поранених, серед яких двоє дітей

Наслідки атаки Рф по Запоріжжю. Фото: Запорізька ОВА

Російські війська атакували Запоріжжя керованими авіабомбами (КАБ). Унаслідок удару по житловій забудові поранення отримали одинадцять людей, серед них — діти.

Про це повідомили в Національній поліції України та Запорізькій ОВА, передає Новини.LIVE.

Оновлено 13:45. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про одного загиблого.

Деталі атаки на Запоріжжя

За даними правоохоронців, окупанти скерували по місту дві керовані авіабомби.

Одна з них влучила в приватний будинок, де перебували двоє дітей. Унаслідок удару поранень зазнали малолітній хлопчик і дівчина-підліток. За життя хлопчика наразі борються медики.

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Повідомлення про кількість поранених. Скріншот: Іван Федоров/Telegram

Ще одна КАБ влучила поблизу багатоквартирного будинку. У цьому випадку поранення отримали шестеро жінок і троє чоловіків та 16-річна дівчина.

Зруйнований будинок. Фото: Запорізька ОВА

Постраждалий внаслідок атаки РФ. Фото: Запорізька ОВА

Наслідки обстрілу

Унаслідок ударів пошкоджено приватні автомобілі, також виникла пожежа в гаражних приміщеннях. У місті зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури.

На місцях влучань працюють поліцейські, рятувальники, волонтери та інші екстрені служби.

Порятунок улюбленця. Фото: Запорізька ОВА

Наслідки атаки РФ на Запоріжжя. Фото: Національна поліція України

Новини.LIVE інформували, що у неділю, 28 червня, російські війська атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Унаслідок обстрілу постраждали троє людей, серед них — дитина. На місці удару зафіксовано руйнування та масштабну пожежу. Інформація щодо інших наслідків атаки уточнюється.

Новини.LIVE повідомляли, що 27 червня, унаслідок нічного російського удару по Запоріжжю кількість постраждалих збільшилася до дев’яти людей. Внаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру міста, зокрема житлові будинки та заклади освіти.