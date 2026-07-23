Российский обстрел Херсона: повреждена инфраструктура, есть погибший и раненые

Спасатель устраняет последствия российского обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Российские оккупанты в течение прошедших суток массированно атаковали Херсонскую область. Враг обстреливал ее с воздуха, с помощью дронов и артиллерии. В результате ударов есть погибший и раненые.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в четверг, 23 июля, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Херсонской области

Под российским обстрелом оказались Зеленовка, Станислав, Широкая Балка, Раковка, Урожайное, Костырка, Берислав, Белозерка, Нововоронцовка, Дарьевка, Сагайдачное, Вишневое, Борозенское, Стойкое, Шевченковка, Нововоскресенское, Чаривное, Красносельское, Днепровское, Велетенское, Кизомис, Новодмитровка, Томина Балка, Ромашково, Александровка, Софиевка, Антоновка, Садовое, Комишаны, Благовещенское, Бургунка, Веселое, Дудчаны, Качкаревка, Николаевка, Милово, Михайловка, Новоалександровка, Новотягинка, Понятивка, Токаровка, Тягинка, Львовские Отрубы, Кучерское и город Херсон.

"Российские военные наносили удары по критически важной и социальной инфраструктуре, а также по жилым кварталам населенных пунктов области; в частности, были повреждены три многоэтажных дома и 28 частных домов. Также оккупанты повредили автозаправочную станцию, вышки сотовой связи, магазин, хозяйственную постройку, сельхозтехнику, микроавтобус, скутер и частные автомобили", — отметил Прокудин.

В результате российского обстрела погиб один человек, еще 20 — получили ранения.

Пост Прокудина. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, за прошедшие сутки Россия массированно атаковала Запорожскую область, в результате чего есть погибшие и раненые. Зафиксировано 913 ударов по 52 населенным пунктам.

Кроме того, оккупанты обстреливали Сумскую область и убили одного человека, а также ранили семерых. В Нацполиции показали фото последствий.