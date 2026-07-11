Россияне ударили по Запорожью КАБами: ранены три человека
11 июля российские войска нанесли удар по Запорожью с помощью управляемых авиационных бомб. В результате вражеских обстрелов три женщины получили ранения.
Как сообщали Новини.LIVE со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.
Удар по Запорожью 11 июля
Федоров рассказал, что около 17:00 российские войска сбросили на город авиабомбы. В городе был виден дым после попадания. В результате вражеской атаки наблюдаются разрушения.
"В Запорожье экстренные службы продолжают работу на месте попаданий вражеских кассетных бомб. Помощь медиков потребовалась трем женщинам", — сказал глава ОВА.
По его словам, на месте работают и спасатели, и полицейские. Всем пострадавшим оказывается помощь.
Отметим, что пострадали также домашние животные местных жителей. Медики оказывают им помощь, а полицейские помогли их эвакуировать.
Как писали Новини.LIVE, 11 июля Россия обстреляла Сумы авиабомбами. На данный момент подтверждена гибель пятерых человек, еще 17 получили ранения.
Кроме того, сегодня оккупанты нанесли удар ФАБами по Славянску. В результате попадания одного из боеприпасов в частный дом погиб 67-летний мужчина. Еще трое гражданских лиц получили травмы.
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