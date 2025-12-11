Обстрел Сумщины 11 декабря - последствия

Последствия обстрела Сумщины. Фото: Прокуратура Сумщины

В четверг, 11 декабря, российские военные обстреляли Сумскую область. Прокуроры начали следствие из-за атаки.

Об этом сообщает прокуратура Сумской области в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Пост прокуратуры Сумской области. Фото: скриншот

Обстрел Сумской области

Так, в Великописаревской общине россияне сбросили управляемую авиабомбу на магазин.

В результате атаки погибла 40-летняя продавщица и 63-летняя местная жительница. Еще двое гражданских получили ранения.

Сейчас проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, что под вражеским огнем оказались четыре населенных пункта на Харьковщине. Есть информация о жертвах и разрушениях гражданских объектов.

А также в течение суток российские оккупанты нанесли удары по Херсонской области. В результате вражеских обстрелов погиб один человек, еще 8 получили ранения.