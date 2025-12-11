Россияне атаковали Херсонскую область — погиб человек

Последствия атаки РФ на Херсон. Фото: ГСЧС Херсонщины

В течение суток российские оккупанты нанесли удары по Херсонской области. В результате вражеского обстрела погиб один человек, еще 8 — получили ранения.

Об этом информирует глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram в четверг, 11 декабря.

Спасатели ликвидируют пожар в результате атаки РФ. Фото: ГСЧС Херсонщины

Россияне обстреляли Херсонщину — что известно о последствиях

За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились — Антоновка, Садовое, Молодежное, Приднепровское, Белозерка, Днепровское, Кизомыс, Станислав, Софиевка, Александровка, Широкая Балка, Ивановка, Никольское, Новотягинка, Понятовка, Змеевка, Томарино, Новокаиры, Меловое, Качкаровка, Тягинка, Высокое, Одрадокаменка, Новорайск, Красный Маяк, Осокоровка, Золотая Балка, Михайловка, Веселое и город Херсон.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 5 частных домов. Также оккупанты изуродовали супермаркет, хозяйственную постройку, газопроводы и частные автомобили.

Из-за вражеских ударов один человек погиб, еще 8 — получили ранения.

По данным ГСЧС, в результате атаки РФ на Херсон загорелся жилой дом — обошлось без пострадавших.

Напомним, что в течение суток оккупанты также обстреливали Запорожскую область — есть раненые среди гражданского населения.

В ночь на 11 декабря мощные взрывы раздавались в Одессе — город атаковали вражеские дроны.