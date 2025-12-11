Росіяни атакували Херсонську область — загинула людина

Наслідки атаки РФ на Херсон. Фото: ДСНС Херсонщини

Протягом доби російські окупанти завдали ударів по Херсонській області. Внаслідок ворожого обстрілу загинула одна людина, ще 8 — отримали поранення.

Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram у четвер, 11 грудня.

Реклама

Читайте також:

Рятувальники ліквідовують пожежу внаслідок атаки РФ. Фото: ДСНС Херсонщини

Росіяни обстріляли Херсонщину — що відомо про наслідки

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували — Антонівка, Садове, Молодіжне, Придніпровське, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Іванівка, Микільське, Новотягинка, Понятівка, Зміївка, Томарине, Новокаїри, Милове, Качкарівка, Тягинка, Високе, Одрадокам'янка, Новорайськ, Червоний Маяк, Осокорівка, Золота Балка, Михайлівка, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 5 приватних будинків. Також окупанти понівечили супермаркет, господарчу споруду, газогони та приватні автомобілі.

Через ворожі удари одна людина загинула, ще 8 — отримали поранення.

За даними ДСНС, внаслідок атаки РФ на Херсон загорівся житловий будинок — минулося без постраждалих.

Нагадаємо, що протягом доби окупанти також обстрілювали Запорізьку область — є поранені серед цивільного населення.

У ніч проти 11 грудня потужні вибухи лунали в Одесі — місто атакували ворожі дрони.