Україна
Головна Новини дня Росіяни скинули КАБ на магазин на Сумщині — є загиблі й поранені

Росіяни скинули КАБ на магазин на Сумщині — є загиблі й поранені

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 15:13
Обстріл Сумщини 11 грудня - наслідки
Наслідки обстрілу Сумщини. Фото: Прокуратура Сумщини

У четвер, 11 грудня, російські військові обстріляли Сумщину. Прокурори розпочали слідство через атаку.

Про це повідомляє прокуратура Сумщини у Telegram.

Читайте також:
Росіяни обстріляли Сумщину — які наслідки - фото 1
Пост прокуратури Сумщини. Фото: скриншот

Обстріл Сумщини

Так, у Великописарівській громаді росіяни скинули керовану авіабомбу на магазин. 

Внаслідок атаки загинула 40-річна продавчиня та 63-річна місцева жителька. Ще двоє цивільних отримали поранення.

Наразі проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що під ворожим вогнем опинилися чотири населені пункти на Харківщині. Є інформація про жертв та руйнування цивільних об'єктів. 

А також протягом доби російські окупанти завдали ударів по Херсонській області. Внаслідок ворожого обстрілу загинула одна людина, ще 8 — отримали поранення.

війна Сумська область обстріли прокуратура війна в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
