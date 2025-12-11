Обстріл Сумщини 11 грудня - наслідки

Росіяни скинули КАБ на магазин на Сумщині — є загиблі й поранені
У четвер, 11 грудня, російські військові обстріляли Сумщину. Прокурори розпочали слідство через атаку.
Про це повідомляє прокуратура Сумщини у Telegram.
Обстріл Сумщини
Так, у Великописарівській громаді росіяни скинули керовану авіабомбу на магазин.
Внаслідок атаки загинула 40-річна продавчиня та 63-річна місцева жителька. Ще двоє цивільних отримали поранення.
Наразі проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, що під ворожим вогнем опинилися чотири населені пункти на Харківщині. Є інформація про жертв та руйнування цивільних об'єктів.
А також протягом доби російські окупанти завдали ударів по Херсонській області. Внаслідок ворожого обстрілу загинула одна людина, ще 8 — отримали поранення.
