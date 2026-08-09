Россияне начали тратить сбережения: в СЗРУ назвали новый признак кризиса в РФ

Россияне. Иллюстративное фото: российские СМИ

В России ухудшаются потребительские настроения населения: граждане меньше откладывают деньги, снимают средства с банковских депозитов и чаще покупают подержанные товары.

Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины, передает Новини.LIVE.

По данным разведки, индекс потребительских настроений в РФ снизился до 89,5 пункта — самого низкого показателя с мая 2022 года. Это свидетельствует о росте неуверенности россиян в собственном материальном положении и будущем экономики страны.

Россияне забирают деньги с депозитов

Доля россиян, имеющих возможность откладывать свободные средства, за год сократилась на 6,5% и составляет 47,9%.

В то же время 34% опрошенных считают, что сейчас неудачное время для накопления денег. Лишь 26% придерживаются противоположного мнения. В СЗРУ отмечают, что это худшие показатели за последние два с половиной года.

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Изменения заметны и в поведении вкладчиков. В июне россияне сняли с банковских депозитов 0,5 трлн рублей, тогда как объем новых вкладов составил лишь 0,2 трлн рублей.

По оценкам экспертов, в первом квартале реальные сбережения населения РФ сократились на 32,1%.

В РФ растет спрос на подержанные товары

Экономические трудности влияют и на потребительское поведение россиян. В частности, в первом полугодии 2026 года расходы на подержанные автомобили выросли на 13%.

В настоящее время на один новый автомобиль в РФ приходится почти пять подержанных. При этом доля машин возрастом до пяти лет сократилась с 30% до 25%, а доля автомобилей старше десяти лет выросла до 41%.

В СЗРУ связывают ухудшение потребительских настроений с войной против Украины, международными санкциями, переориентацией экономики РФ на военные нужды и снижением реальных доходов населения.

Отдельным фактором беспокойства для россиян остается перспектива новой мобилизации. На фоне опасений относительно её возможного проведения после выборов в Госдуму РФ осенью растёт и интерес к выезду из страны. В частности, за последние три месяца аренда жилья в Армении подорожала на 30% из-за увеличения спроса со стороны россиян.

Как сообщали Новини.LIVE, самые богатые россияне начали массово выводить активы из РФ. На фоне продолжительного падения российского фондового рынка они переводят средства в криптовалюту, зарубежную недвижимость и частные инвестиционные фонды. По данным Службы внешней разведки Украины, это может свидетельствовать о потере доверия крупного бизнеса к перспективам экономики России.

Ранее Новини.LIVE писали, что финансовый аналитик Алексей Кущ заявлял, что россияне только сейчас начинают ощущать последствия войны. По его словам, удары по логистике и критической инфраструктуре постепенно сказываются на повседневной жизни населения РФ, тогда как ранее российские власти создавали иллюзию, что война происходит вдали от большинства граждан.