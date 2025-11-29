Видео
Главная Новости дня Россияне КАБом уничтожили лицей на Днепропетровщине — фото

Россияне КАБом уничтожили лицей на Днепропетровщине — фото

Ua ru
Дата публикации 29 ноября 2025 21:32
В Межевой в результате удара РФ разрушен лицей №1 — фото
Уничтоженный лицей в Межевой. Фото: ГумДеп Днепра

Россияне разрушили большой лицей в Межевой на Днепропетровщине. Оккупанты сбросили на учебное заведение авиабомбу во время атаки на регион в ночь на 29 ноября.

Об этом сообщает департамент гуманитарной политики Днепровского горсовета.

Читайте также:

Армия РФ уничтожила лицей в Межевой

В Днепропетровской области российские войска нанесли авиаудар по Межевскому лицею №1. По данным департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета, около 450 детей получали образование в стенах заведения.

Атака РФ по Межовій - фото
Лицей в Межевой после атаки РФ. Фото: ГумДеп Днепра

"Место, где около 450 детей ежедневно учились, открывали для себя мир, знакомились с друзьями, мечтали и получали знания... теперь разрушено до основания. Это не просто здание. Это - разрушение будущего, всех детских мечтаний и надежд. Страна-агрессор разрушает не только стены, но и те маленькие миры, где растет наше будущее", — сообщили в городском совете.

Армія РФ зруйнувала ліцей у Межовій
Разрушенный лицей в Межевой. Фото: ГумДеп Днепра

Напомним, вечером 28 ноября на Днепропетровщине прогремели мощные взрывы. Российские оккупанты атаковали область ударными дронами.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, в ночь на 29 ноября российская армия выпустила более 36 ракет и 596 БпЛА по Украине.

Автор:
Мария Коробова
