Головна Новини дня Росіяни КАБом знищили ліцей на Дніпропетровщині — фото

Росіяни КАБом знищили ліцей на Дніпропетровщині — фото

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 21:32
У Межовій внаслідок удару РФ зруйновано ліцей №1 — фото
Знищений ліцей у Межовій. Фото: ГумДеп Дніпра

Росіяни зруйнували великий ліцей в Межовій на Дніпропетровщині. Окупанти скинули на навчальний заклад авіабомбу під час атаки на регіон в ніч проти 29 листопада.

Про це повідомляє департамент гуманітарної політики Дніпровської міськради.

Армія РФ знищила ліцей у Межовій

У Дніпропетровській області російські війська нанесли авіаудар по Межівському ліцею №1. За даними департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, близько 450 дітей здобували освіту в стінах закладу.

Атака РФ по Межовій - фото
Ліцей у Межовій після атаки РФ. Фото: ГумДеп Дніпра

"Місце, де близько 450 дітей щодня навчались, відкривали для себе світ, знайомились з друзями, мріяли та здобували знання… тепер зруйноване вщент. Це не просто будівля. Це — руйнування майбутнього, всіх дитячих мрій і надій. Країна-агресор руйнує не лише стіни, а й ті маленькі світи, де росте наше майбутнє", — повідомили у міській раді.

Армія РФ зруйнувала ліцей у Межовій
Зруйнований ліцей у Межовій. Фото: ГумДеп Дніпра

Нагадаємо, ввечері 28 листопада на Дніпропетровщині пролунали потужні вибухи. Російські окупанти атакували область ударними дронами.

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, в ніч проти 29 листопада російська армія випустила понад 36 ракет і 596 БпЛА по Україні.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
