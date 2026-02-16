Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

В понедельник вечером, 16 февраля, российские оккупанты баллистикой атаковали Кривой Рог. Удар пришелся по инфраструктуре города.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.

Россияне баллистикой ударили по Кривому Рогу — какие последствия

Сегодня вечером, 16 февраля, российские войска баллистическими ракетами атаковали Кривой Рог в Днепропетровской области.

Удар пришелся по инфраструктуре города. Сейчас информация о последствиях уточняется.

"Враг нанес ракетный удар баллистикой по инфраструктуре. До отбоя будьте в укрытиях, возможны еще выходы", — написал Вилкул.

Напомним, что сегодня днем российские захватчики дроном ударили по больнице в Херсоне — пострадали люди.

Также мы информировали, что в ночь на 16 февраля оккупанты ракетами и беспилотниками атаковали Украину.