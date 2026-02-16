Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россияне баллистикой атаковали Кривой Рог — что известно

Россияне баллистикой атаковали Кривой Рог — что известно

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 20:09
Россияне баллистикой ударили по Кривому Рогу
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

В понедельник вечером, 16 февраля, российские оккупанты баллистикой атаковали Кривой Рог. Удар пришелся по инфраструктуре города.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.

Реклама
Читайте также:

Россияне баллистикой ударили по Кривому Рогу — какие последствия

Сегодня вечером, 16 февраля, российские войска баллистическими ракетами атаковали Кривой Рог в Днепропетровской области.

Удар пришелся по инфраструктуре города. Сейчас информация о последствиях уточняется.

"Враг нанес ракетный удар баллистикой по инфраструктуре. До отбоя будьте в укрытиях, возможны еще выходы", — написал Вилкул.

Напомним, что сегодня днем российские захватчики дроном ударили по больнице в Херсоне — пострадали люди.

Также мы информировали, что в ночь на 16 февраля оккупанты ракетами и беспилотниками атаковали Украину.

Кривой Рог обстрелы война в Украине атака балистическая атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации