Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росіяни балістикою атакували Кривий Ріг — що відомо

Росіяни балістикою атакували Кривий Ріг — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 20:09
Росіяни балістикою вдарили по Кривому Розі
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У понеділок ввечері, 16 лютого, російські окупанти балістикою атакували Кривий Ріг. Удар прийшовся по інфраструктурі міста.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на повідомлення голови Ради оборони Кривого Рогу.

Реклама
Читайте також:

Росіяни балістикою вдарили по Кривому Розі — які наслідки

Сьогодні ввечері, 16 лютого, російські війська балістичними ракетами атакували Кривий Ріг у Дніпропетровській області.

Удар прийшовся по інфраструктурі міста. Наразі інформація про наслідки уточнюється.

"Ворог завдав ракетного удару балістикою по інфраструктурі. До відбою будьте у укриттях, можливі ще виходи",написав Вілкул.

Нагадаємо, що сьогодні вдень російські загарбники дроном вдарили по лікарні у Херсоні — постраждали люди.

Новина доповнюється...

Кривий Ріг обстріли війна в Україні атака балістична атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації