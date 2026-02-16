Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У понеділок ввечері, 16 лютого, російські окупанти балістикою атакували Кривий Ріг. Удар прийшовся по інфраструктурі міста.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на повідомлення голови Ради оборони Кривого Рогу.

Реклама

Читайте також:

Росіяни балістикою вдарили по Кривому Розі — які наслідки

Сьогодні ввечері, 16 лютого, російські війська балістичними ракетами атакували Кривий Ріг у Дніпропетровській області.

Удар прийшовся по інфраструктурі міста. Наразі інформація про наслідки уточнюється.

"Ворог завдав ракетного удару балістикою по інфраструктурі. До відбою будьте у укриттях, можливі ще виходи", — написав Вілкул.

Нагадаємо, що сьогодні вдень російські загарбники дроном вдарили по лікарні у Херсоні — постраждали люди.

Новина доповнюється...