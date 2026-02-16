Росіяни балістикою атакували Кривий Ріг — що відомо
У понеділок ввечері, 16 лютого, російські окупанти балістикою атакували Кривий Ріг. Удар прийшовся по інфраструктурі міста.
Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на повідомлення голови Ради оборони Кривого Рогу.
Росіяни балістикою вдарили по Кривому Розі — які наслідки
"Ворог завдав ракетного удару балістикою по інфраструктурі. До відбою будьте у укриттях, можливі ще виходи", — написав Вілкул.
Нагадаємо, що сьогодні вдень російські загарбники дроном вдарили по лікарні у Херсоні — постраждали люди.
