Россияне атаковали Нафтогаз 17 января

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС

В ночь на 17 января российские оккупанты в очередной раз атаковали объект НАК "Нафтогаз Украины". За эту неделю это уже шестой удар по предприятиям компании.

Об этом информирует пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" в Telegram.

В компании отметили, что российские войска продолжают бить по предприятиям Группы Нафтогаз.

Следовательно, этой ночью оккупанты нанесли очередной удар по оборудованию, которое обеспечивает добычу газа.

"Только за неделю имеем шесть атак. Это целенаправленные удары по гражданской инфраструктуре, чтобы оставить украинцев без тепла и газа в холодное время.

К счастью, пострадавших нет. На месте уже работают профильные специалисты. Все службы Нафтогаза — в усиленном режиме", — проинформировали в компании.

Напомним, что в ночь на 17 января россияне атаковали Украину 115 ударными БпЛА.

Также этой ночью захватчики атаковали объект инфраструктуры в Запорожье.