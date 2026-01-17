Видео
Главная Новости дня Россияне атаковали объект Нафтогаза — какие последствия

Россияне атаковали объект Нафтогаза — какие последствия

Ua ru
Дата публикации 17 января 2026 13:52
Россияне атаковали Нафтогаз 17 января
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС

В ночь на 17 января российские оккупанты в очередной раз атаковали объект НАК "Нафтогаз Украины". За эту неделю это уже шестой удар по предприятиям компании.

Об этом информирует пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" в Telegram.

Читайте также:

Россияне обстреляли Нафтогаз — какие последствия

В компании отметили, что российские войска продолжают бить по предприятиям Группы Нафтогаз.

Следовательно, этой ночью оккупанты нанесли очередной удар по оборудованию, которое обеспечивает добычу газа.

"Только за неделю имеем шесть атак. Это целенаправленные удары по гражданской инфраструктуре, чтобы оставить украинцев без тепла и газа в холодное время.

К счастью, пострадавших нет. На месте уже работают профильные специалисты. Все службы Нафтогаза — в усиленном режиме", — проинформировали в компании.

Атака РФ на Нафтогаз
Скриншот сообщения Нафтогаза/Facebook

Напомним, что в ночь на 17 января россияне атаковали Украину 115 ударными БпЛА.

Также этой ночью захватчики атаковали объект инфраструктуры в Запорожье.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
