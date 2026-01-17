Росіяни атакували Нафтогаз 17 січня

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС

У ніч проти 17 січня російські окупанти вкотре атакували об'єкт НАК "Нафтогаз України". За цей тиждень це вже шостий удар по підприємствах компанії.

Про це інформує пресслужба НАК "Нафтогаз України" у Telegram.

У компанії зазначили, що російські війська продовжують бити по підприємствах Групи Нафтогаз.

Відтак, цієї ночі окупанти завдали черговий удар по обладнанню, яке забезпечує видобуток газу.

"Лише за тиждень маємо шість атак. Це цілеспрямовані удари по цивільній інфраструктурі, щоб залишити українців без тепла і газу в холодну пору.

На щастя, постраждалих немає. На місці вже працюють профільні фахівці. Усі служби Нафтогазу — у посиленому режимі", — поінформували в компанії.

Скриншот повідомлення Нафтогазу/Facebook

Нагадаємо, що у ніч проти 17 січня росіяни атакували Україну 115 ударними БпЛА.

Також цієї ночі загарбники атакували об’єкт інфраструктури у Запоріжжі.