Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росіяни атакували об'єкт Нафтогазу — які наслідки

Росіяни атакували об'єкт Нафтогазу — які наслідки

Ua ru
Дата публікації: 17 січня 2026 13:52
Росіяни атакували Нафтогаз 17 січня
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС

У ніч проти 17 січня російські окупанти вкотре атакували об'єкт НАК "Нафтогаз України". За цей тиждень це вже шостий удар по підприємствах компанії.

Про це інформує пресслужба НАК "Нафтогаз України" у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Росіяни обстріляли Нафтогаз — які наслідки

У компанії зазначили, що російські війська продовжують бити по підприємствах Групи Нафтогаз.

Відтак, цієї ночі окупанти завдали черговий удар по обладнанню, яке забезпечує видобуток газу. 

"Лише за тиждень маємо шість атак. Це цілеспрямовані удари по цивільній інфраструктурі, щоб залишити українців без тепла і газу в холодну пору.

На щастя, постраждалих немає. На місці вже працюють профільні фахівці. Усі служби Нафтогазу — у посиленому режимі", — поінформували в компанії.

Атака РФ на Нафтогаз
Скриншот повідомлення Нафтогазу/Facebook

Нагадаємо, що у ніч проти 17 січня росіяни атакували Україну 115 ударними БпЛА.

Також цієї ночі загарбники атакували об’єкт інфраструктури у Запоріжжі.

Нафтогаз росіяни обстріли війна в Україні атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації