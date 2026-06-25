Россияне атаковали больницу в Херсоне: есть пострадавшие

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС Херсонщины

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

В четверг утром, 25 июня, в Херсоне российские военные атаковали медицинское учреждение с помощью беспилотника. В результате удара пострадали работники больницы. Пять человек получили ранения и находятся под наблюдением медиков.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Херсонской ОВА.

РФ нанесла удар по больнице в Херсоне

Сегодня, 25 июня, ориентировочно в 8:00 российские войска нанесли удар по одной из больниц в Херсоне, применив беспилотник. В результате атаки повреждено медицинское учреждение, а также пострадал находившийся на смене персонал.

По данным Херсонской областной военной администрации, ранения получили пятеро работников больницы . Предварительно у всех пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы.

В настоящее время все пострадавшие находятся под наблюдением врачей, им оказывается необходимая медицинская помощь.

"Ориентировочно в 08:00 российские военные атаковали с беспилотника больницу в Херсоне. Из-за вражеского удара пострадали пять сотрудников медицинского учреждения. Предварительно, они получили минно-взрывные травмы. Пострадавшие сейчас находятся под наблюдением медиков", — проинформировали в Херсонской ОВА.

Скриншот сообщения Херсонской ОВА/Telegram

Новини.LIVE информировали, что 25 июня россияне атаковали автозаправочные станции в Сумах и Запорожье, повлекшие пожары. В результате ударов зафиксированы разрушения, а также пострадавшие среди гражданских. По данным местных властей, по объектам топливной инфраструктуры в регионе уже неоднократно наносились подобные удары.

Новини.LIVE также писали, что российские войска 24 июня нанесли удар управляемой авиабомбой по центральному пляжу в Запорожье, где находились люди. В результате атаки ранения получили шесть человек, среди них — трое детей.