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Россияне атаковали больницу в Херсоне: есть пострадавшие

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Дата публикации 25 июня 2026 12:09
Россияне обстреляли больницу в Херсоне 25 июня
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС Херсонщины

В четверг утром, 25 июня, в Херсоне российские военные атаковали медицинское учреждение с помощью беспилотника. В результате удара пострадали работники больницы. Пять человек получили ранения и находятся под наблюдением медиков.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Херсонской ОВА.

РФ нанесла удар по больнице в Херсоне

Сегодня, 25 июня, ориентировочно в 8:00 российские войска нанесли удар по одной из больниц в Херсоне, применив беспилотник. В результате атаки повреждено медицинское учреждение, а также пострадал находившийся на смене персонал.

По данным Херсонской областной военной администрации, ранения получили пятеро работников больницы . Предварительно у всех пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы.

В настоящее время все пострадавшие находятся под наблюдением врачей, им оказывается необходимая медицинская помощь.

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"Ориентировочно в 08:00 российские военные атаковали с беспилотника больницу в Херсоне. Из-за вражеского удара пострадали пять сотрудников медицинского учреждения. Предварительно, они получили минно-взрывные травмы. Пострадавшие сейчас находятся под наблюдением медиков", — проинформировали в Херсонской ОВА.

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Скриншот сообщения Херсонской ОВА/Telegram

Новини.LIVE информировали, что 25 июня россияне атаковали автозаправочные станции в Сумах и Запорожье, повлекшие пожары. В результате ударов зафиксированы разрушения, а также пострадавшие среди гражданских. По данным местных властей, по объектам топливной инфраструктуры в регионе уже неоднократно наносились подобные удары.

Новини.LIVE также писали, что российские войска 24 июня нанесли удар управляемой авиабомбой по центральному пляжу в Запорожье, где находились люди. В результате атаки ранения получили шесть человек, среди них — трое детей.

Херсон обстрелы атака
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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