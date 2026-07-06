6 июля Россия наносит ракетные удары по Украине с самолетов Ту-95МС

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В ночь на 6 июля Россия наносит комбинированный удар по Украине. На данный момент в небе над страной фиксируются крылатые ракеты, запущенные стратегической авиацией оккупантов.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт Воздушных сил ВСУ.

Украина под ударом ракет с самолетов Ту-95МС

Отметим, что этой ночью мониторинговые каналы сообщали, что россияне подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, после чего провели пусковые маневры.

Впоследствии Воздушные силы ВСУ официально подтвердили эту информацию.

«Внимание! Зафиксирован взлёт нескольких самолётов Ту-95МС с аэродрома «Оленья» (Мурманская область, РФ). Следите за нашими сообщениями», — говорилось в сообщении в Telegram.

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Уже в 02:49 военные зафиксировали, что крылатые ракеты вошли в воздушное пространство Украины через Сумскую область. Через 20 минут была зафиксирована ещё одна группа ракет по тому же курсу.

По состоянию на 03:00 военные сообщили, что ракеты летят из Черниговской и Полтавской областей в направлении Киева.

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