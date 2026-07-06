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Головна Новини дня Росія запустила по Україні ракети з літаків Ту-95МС: де загроза ударів

Росія запустила по Україні ракети з літаків Ту-95МС: де загроза ударів

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2026 03:05
Росія атакує Україну ракетами з літаків Ту-95МС 6 липня
Термінова новина

Росія в ніч проти 6 липня здійснює комбіновану атаку РФ по Україні. Станом на зараз у небі над країною фіксуються крилаті ракети зі стратегічної авіації окупантів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ.

Україна під ударом ракет з літаків Ту-95МС

Зауважимо, що цієї ночі моніторингові канали писали, що росіяни підняли у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160, після чого здійснили пускові маневри.

Згодом Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили цю інформацію.

"Увага! Зафіксовано зліт кількох бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область, РФ). Слідкуйте за нашими повідомленнями", — йшлося у повідомленні в Telegram.

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Вже о 02:49 військові зафіксували, що крилаті ракети увійшли у повітряний простір України через Сумську область. Через 20 хвилин було зафіксовано ще одну групу ракет тим самим курсом.

Станом на 03:00 військові передили, що ракети летять із Чернігівської та Полтавської областей у напрямку Києва.

Новина доповнюється...

обстріли ракети Ту-95
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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