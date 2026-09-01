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Главная Новости дня Россия запустила по Украине "Калибры" и дроны: где угроза ударов

Россия запустила по Украине "Калибры" и дроны: где угроза ударов

Ua ru
1 сентября 2026 02:14
1 сентября Россия наносит удары по Украине ракетами «Калибр» и дронами
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В ночь на 1 сентября россияне нанесли по Украине удар крылатыми ракетами типа «Калибр». Первые вражеские цели уже зафиксированы над Украиной.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт Военно-воздушных сил ВСУ.

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Обстрел Украины в ночь на 1 сентября

Отметим, что примерно в 01:35 мониторинговые каналы сообщили, что россияне запустили по Украине «Калибры» из Новороссийска. Уже в 02:06 утверждалось, что цели уже над Украиной.

Параллельно Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что над Украиной находятся высокоскоростные цели. В частности, ракеты залетели через Николаевскую область, затем двигались в направлении Кировоградской области.

Также стоит отметить, что прямо сейчас существует угроза применения дронов в отношении Киева, поэтому в столице и области объявлена воздушная тревога. Однако мониторинговые каналы пишут, что тревога вызвана тем, что ракеты, по предварительным данным, могут лететь именно на столицу.

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Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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