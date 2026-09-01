Росія атакує Україну Калібрами та дронами 1 вересня

Термінова новина

Росіяни в ніч проти 1 вересня запустили по Україні крилаті ракети типу "Калібр". Перші ворожі цілі вже зафіксовано над Україною.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ.

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Обстріл України в ніч проти 1 вересня

Зазначимо, що приблизно о 01:35 моніторингові канали повідомили, що росіяни запустили по Україні "Калібри" з Новоросійська. Вже о 02:06 стверджувалося, що цілі вже над Україною.

Паралельно Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що над Україною швидкісні цілі. Зокрема, ракети залетіли через Миколаївську область, потім рухалися на Кіровоградщину.

Також варто зазначити, що прямо зараз є загроза застосування дронів для Києва, тому в столиці та області оголосили повітряну тривогу. Проте моніторингові канали пишуть, що тривога через те, що ракети, попередньо, можуть летіти саме на столицю.

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Де оголосили тривогу

Станом на 02:14 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, ввечері 31 серпня росіяни продовжили атакувати Київ та область дронами. Внаслідок ворожих атак були зафіксовані пожежі та постраждали люди.