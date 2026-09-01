Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росія запустила по Україні "Калібри" та дрони: де загроза ударів

Росія запустила по Україні "Калібри" та дрони: де загроза ударів

Ua ru
1 вересня 2026 02:14
Росія атакує Україну Калібрами та дронами 1 вересня
Термінова новина

Росіяни в ніч проти 1 вересня запустили по Україні крилаті ракети типу "Калібр". Перші ворожі цілі вже зафіксовано над Україною.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ.

Реклама

Обстріл України в ніч проти 1 вересня

Зазначимо, що приблизно о 01:35 моніторингові канали повідомили, що росіяни запустили по Україні "Калібри" з Новоросійська. Вже о 02:06 стверджувалося, що цілі вже над Україною.

Паралельно Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що над Україною швидкісні цілі. Зокрема, ракети залетіли через Миколаївську область, потім рухалися на Кіровоградщину.

Також варто зазначити, що прямо зараз є загроза застосування дронів для Києва, тому в столиці та області оголосили повітряну тривогу. Проте моніторингові канали пишуть, що тривога через те, що ракети, попередньо, можуть летіти саме на столицю.

Читайте також:
Росія запустила по Україні "Калібри" та дрони: де загроза ударів - фото 1
Заголовок

Де оголосили тривогу

Станом на 02:14 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Росія запустили ракети по Україні 1 вереня
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, ввечері 31 серпня росіяни продовжили атакувати Київ та область дронами. Внаслідок ворожих атак були зафіксовані пожежі та постраждали люди.

Київ обстріли повітряна тривога ракети калібри
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації