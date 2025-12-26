Ракетная атака на Украину 26 декабря - Россия запустила калибры

Россия запустила по Украине "Калибры" — что известно
Поздно вечером в четверг, 25 декабря, российские оккупанты запустили по Украине крылатые ракеты типа "Калибр". Пуски состоялись из акватории Черного моря.
Об этом в Telegram сообщают Воздушные силы ВСУ.
Ракетная атака на Украину в ночь с 25 на 26 декабря
"Внимание! Зафиксированы пуски крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", — говорится в сообщении в 23:54.
Перед этим мониторинговые каналы писали, что враг запустил более 10 ракет. Действительно ли речь о таком количестве, пока неизвестно.
Где объявили тревогу
По состоянию на 00:05 карта воздушных тревог имеет такой вид. Отметим, что кроме ракетной атаки, враг традиционно пытается атаковать Украину "Шахедами".
Напомним, что утром, 23 декабря, враг тоже совершил комбинированную атаку по Украине. Россияне запустили крылатые ракеты из стратегической авиации, а также параллельно били дронами.
Также мы писали, что несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что россияне в ближайшие дни могут нанести массированный удар по Украине.
Читайте Новини.LIVE!