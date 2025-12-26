Видео
Главная Новости дня Россия запустила по Украине "Калибры" — что известно

Россия запустила по Украине "Калибры" — что известно

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 00:04
Ракетная атака на Украину 26 декабря - Россия запустила калибры
Вражеская ракета в небе. Иллюстративное фото: Reuters

Поздно вечером в четверг, 25 декабря, российские оккупанты запустили по Украине крылатые ракеты типа "Калибр". Пуски состоялись из акватории Черного моря.

Об этом в Telegram сообщают Воздушные силы ВСУ. 

Читайте также:

Ракетная атака на Украину в ночь с 25 на 26 декабря

"Внимание! Зафиксированы пуски крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", — говорится в сообщении в 23:54.

Перед этим мониторинговые каналы писали, что враг запустил более 10 ракет. Действительно ли речь о таком количестве, пока неизвестно.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:05 карта воздушных тревог имеет такой вид. Отметим, что кроме ракетной атаки, враг традиционно пытается атаковать Украину "Шахедами".

Росія запустила "Калібри" по Україні 26 грудня
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что утром, 23 декабря, враг тоже совершил комбинированную атаку по Украине. Россияне запустили крылатые ракеты из стратегической авиации, а также параллельно били дронами.

Также мы писали, что несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что россияне в ближайшие дни могут нанести массированный удар по Украине.

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
