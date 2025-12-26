Ракетна атака на Україну 26 грудня - Росія запустила калібри

Ворожа ракета у небі. Ілюстративне фото: Reuters

Пізно ввечері у четвер, 25 грудня, російські окупанти запустили по Україні крилаті ракети типу "Калібр". Пуски відбулось з акваторії Чорного моря.

Про це у Telegram повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Ракетна атака на Україну в ніч з 25 проти 26 грудня

"Увага! Зафіксовано пуски крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", — йдеться у повідомленні о 23:54.

Перед цим моніторингові канали писали, що ворог запустив понад 10 ракет. Чи дійсно мова про таку кількість, поки що невідомо.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:05 карта повітряних тривог має такий вигляд. Зазначимо, що окрім ракетної атаки, ворог традиційно намагається атакувати Україну "Шахедами".

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що зранку, 23 грудня, ворог теж здійснив комбіновану атаку по Україні. Росіяни запустили крилаті ракети зі стратегічної авіації, а також паралельно били дронами.

Також ми писали, що кілька днів тому президент України Володимир Зеленський попереджав, що росіяни в найближчі дні можуть завдати масованого удару по Україні.