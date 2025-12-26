Ракетна атака на Україну 26 грудня - Росія запустила калібри

Росія запустила по Україні "Калібри" — що відомо
Пізно ввечері у четвер, 25 грудня, російські окупанти запустили по Україні крилаті ракети типу "Калібр". Пуски відбулось з акваторії Чорного моря.
Про це у Telegram повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Ракетна атака на Україну в ніч з 25 проти 26 грудня
"Увага! Зафіксовано пуски крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", — йдеться у повідомленні о 23:54.
Перед цим моніторингові канали писали, що ворог запустив понад 10 ракет. Чи дійсно мова про таку кількість, поки що невідомо.
Де оголосили тривогу
Станом на 00:05 карта повітряних тривог має такий вигляд. Зазначимо, що окрім ракетної атаки, ворог традиційно намагається атакувати Україну "Шахедами".
Нагадаємо, що зранку, 23 грудня, ворог теж здійснив комбіновану атаку по Україні. Росіяни запустили крилаті ракети зі стратегічної авіації, а також паралельно били дронами.
Також ми писали, що кілька днів тому президент України Володимир Зеленський попереджав, що росіяни в найближчі дні можуть завдати масованого удару по Україні.
