Україна
Росія атакує Україну крилатими ракетами — де загроза ударів

Росія атакує Україну крилатими ракетами — де загроза ударів

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 06:48
Атака на Україну ракетами 23 грудня - що відомо
Ворожа ракета у небі. Ілюстративне фото: Reuters

В Україні зранку, 23 грудня, оголосили масштабну повітряну тривогу. Ворог прямо зараз атакує Україну крилатими ракетами.

Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація та канал Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також:

Ракетний обстріл України зранку 23 грудня

"Загроза застосування російських крилатих ракет. Закликаємо киян залишатися в укриттях", — йдеться у повідомленні КМВА о 06:43.

Водночас військові написали, що зафіксували крилату ракету на північному сході Сумщини, яка летить курсом на Чернігівщину.

Зазначимо, що вночі моніторингові канали писали про зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, які летіли на пускові рубежі.

Оновлено о 07:10

Росіяни продовжують атакувати Україну крилатими ракетами. Наразі їх фіксують у центральних областях. Одна з них тримає курс на Київ.

Ракетний обстріл України 23 грудня
Фіксація ворожих ракет. Фото: скриншот з Telegram

Де оголосили тривогу

Станом на 06:48 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Росія запустила по Україні крилаті ракети 23 грудня
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, менше ніж півгодини тому у КМВА попередили про зліт МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".

Також ми писали, що цього ранку у Києві лунали вибухи. Ворог намагався атакувати столицю дронами, в місті працювала ППО.

вибух обстріли повітряна тривога війна в Україні Росія ракетний удар
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
