Атака на Україну ракетами 23 грудня - що відомо

Ворожа ракета у небі. Ілюстративне фото: Reuters

В Україні зранку, 23 грудня, оголосили масштабну повітряну тривогу. Ворог прямо зараз атакує Україну крилатими ракетами.

Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація та канал Повітряних сил ЗСУ.

Ракетний обстріл України зранку 23 грудня

"Загроза застосування російських крилатих ракет. Закликаємо киян залишатися в укриттях", — йдеться у повідомленні КМВА о 06:43.

Водночас військові написали, що зафіксували крилату ракету на північному сході Сумщини, яка летить курсом на Чернігівщину.

Зазначимо, що вночі моніторингові канали писали про зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, які летіли на пускові рубежі.

Оновлено о 07:10

Росіяни продовжують атакувати Україну крилатими ракетами. Наразі їх фіксують у центральних областях. Одна з них тримає курс на Київ.

Фіксація ворожих ракет. Фото: скриншот з Telegram

Де оголосили тривогу

Станом на 06:48 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, менше ніж півгодини тому у КМВА попередили про зліт МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".

Також ми писали, що цього ранку у Києві лунали вибухи. Ворог намагався атакувати столицю дронами, в місті працювала ППО.