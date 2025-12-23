Атака на Україну ракетами 23 грудня - що відомо

Росія атакує Україну крилатими ракетами — де загроза ударів
В Україні зранку, 23 грудня, оголосили масштабну повітряну тривогу. Ворог прямо зараз атакує Україну крилатими ракетами.
Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація та канал Повітряних сил ЗСУ.
Ракетний обстріл України зранку 23 грудня
"Загроза застосування російських крилатих ракет. Закликаємо киян залишатися в укриттях", — йдеться у повідомленні КМВА о 06:43.
Водночас військові написали, що зафіксували крилату ракету на північному сході Сумщини, яка летить курсом на Чернігівщину.
Зазначимо, що вночі моніторингові канали писали про зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, які летіли на пускові рубежі.
Оновлено о 07:10
Росіяни продовжують атакувати Україну крилатими ракетами. Наразі їх фіксують у центральних областях. Одна з них тримає курс на Київ.
Де оголосили тривогу
Станом на 06:48 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, менше ніж півгодини тому у КМВА попередили про зліт МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".
Також ми писали, що цього ранку у Києві лунали вибухи. Ворог намагався атакувати столицю дронами, в місті працювала ППО.
Читайте Новини.LIVE!