Атака на Украину ракетами 23 декабря - что известно

Россия атакует Украину крылатыми ракетами - где угроза ударов
Дата публикации 23 декабря 2025 06:48
В Украине утром, 23 декабря, объявили масштабную воздушную тревогу. Враг прямо сейчас атакует Украину крылатыми ракетами.
Об этом в Telegram сообщает Киевская городская военная администрация и канал Воздушных сил ВСУ.
Ракетный обстрел Украины утром 23 декабря
"Угроза применения российских крылатых ракет. Призываем киевлян оставаться в укрытиях", - говорится в сообщении КГВА в 06:43.
В то же время военные написали, что зафиксировали крылатую ракету на северо-востоке Сумщины, которая летит курсом на Черниговщину.
