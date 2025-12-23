Видео
Главная Новости дня Россия атакует Украину крылатыми ракетами - где угроза ударов

Россия атакует Украину крылатыми ракетами - где угроза ударов

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 06:48
Атака на Украину ракетами 23 декабря - что известно
Срочная новость

В Украине утром, 23 декабря, объявили масштабную воздушную тревогу. Враг прямо сейчас атакует Украину крылатыми ракетами.

Об этом в Telegram сообщает Киевская городская военная администрация и канал Воздушных сил ВСУ.

Ракетный обстрел Украины утром 23 декабря

"Угроза применения российских крылатых ракет. Призываем киевлян оставаться в укрытиях", - говорится в сообщении КГВА в 06:43.

В то же время военные написали, что зафиксировали крылатую ракету на северо-востоке Сумщины, которая летит курсом на Черниговщину.

Новость дополняется...

взрыв обстрелы воздушная тревога война в Украине Россия ракетный удар
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
