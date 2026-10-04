Россия 4 октября атаковала Украину 135 дронами: ПВО сбила 125 целей

Сбитый российский дрон. Фото: Нацполиция

Российские оккупанты с 18:00 3 октября атаковали Украину 135 ударными дронами типа Shahed, из которых 52 реактивные, "Гербера", "Бандероль"/"Дань-Т" и имитаторами "Пародия". Силы противовоздушной обороны уничтожили 125 вражеских целей.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ, передает Новини.LIVE.

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Российская атака на Украину 4 октября

Оккупанты запускали дроны из Орла, Курска, Миллерова, Приморско-Ахтарска и временно оккупированных территорий Украины. Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Количество уничтоженных и подавленных воздушных целей РФ 4 октября. Фото: Воздушные силы ВСУ

"По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 123 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, дронов других типов и 2 "Бандероль"/"Дань-Т", — говорится в сообщении.

В то же время зафиксированы попадания в пяти точках, а также падение обломков в пяти.

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В настоящее время российская атака продолжается, поскольку в воздушном пространстве фиксируются вражеские дроны.

Как писали Новини.LIVE, за сутки российские оккупанты нанесли 745 ударов по Запорожской области. Под обстрелом противника оказались 47 населенных пунктов. В результате атаки ранения получили два человека.

Кроме того, в ночь на 4 октября Россия атаковала Изюм в Харьковской области, в результате чего возникли повреждения. К счастью, люди не пострадали.