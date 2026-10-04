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Головна Новини дня Росія знову атакувала Україну дронами: ППО збила 125 цілей

Росія знову атакувала Україну дронами: ППО збила 125 цілей

Ua ru
4 жовтня 2026 10:36
Росія 4 жовтня атакувала Україну 135 дронами: ППО знешкодила 125 цілей
Збитий російський дрон. Фото: Нацполіція

Російські окупанти з 18:00 3 жовтня атакували Україну 135 ударними дронами типу Shahed, 52 з яких реактивні, "Гербера", "Бандероль"/"Дань-Т" та імітаторами "Пародія". Сили протиповітряної оборони знешкодили 125 ворожих цілей.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ, передає Новини.LIVE.

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Російська атака на Україну 4 жовтня

Окупанти запускали дрони з Орла, Курська, Міллерова, Приморсько-Ахтарська та тимчасово окупованих територій України. Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Російська атака на Україну у ніч проти 4 жовтня
Кількість знищених та подавлених повітряних цілей РФ 4 жовтня. Фото: Повітряні сили ЗСУ

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 123 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, дронів інших типів та 2 "Бандероль"/"Дань-Т", — йдеться у повідомленні.

Водночас зафіксовано влучання на пʼяти локаціях, а також падіння уламків на пʼяти

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Наразі російська атака продовжується, оскільки в повітряному просторі фіксуються ворожі дрони.

Як писали Новини.LIVE, упродовж доби російські окупанти завдали 745 ударів по Запорізькій області. Під обстрілом противника опинилися 47 населених пунктів. Внаслідок атаки поранення отримали двоє людей.

Крім того, у ніч проти 4 жовтня Росія атакувала Ізюм на Харківщині, внаслідок чого є пошкодження. На щастя, люди не постраждали.

війна Україна обстріли ППО Росія Повітряні Сили ЗСУ
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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