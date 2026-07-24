Россия уничтожила 1,5 миллиона книг в июле 2026 года в результате обстрелов: последствия

Министр культуры Украины Татьяна Бережная. Фото: Татьяна Бережная/Facebook

Украинская книжная индустрия понесла сокрушительный удар со стороны России: только за июль 2026 года рынок потерял около 1,5 миллиона экземпляров изданий, а прямые и косвенные убытки отрасли превысили 323 миллиона гривен. По данным Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины, катастрофическое сокращение объемов печати стало прямым следствием системных российских обстрелов полиграфической и складской инфраструктуры.

Об этом сообщает министр культуры Татьяна Бережная, передает Новини.LIVE.

Уничтоженные Россией книги. Фото: Татьяна Бережная/Facebook

Масштабы ущерба от российских ударов и потери тиражей

Наибольшие разрушения понесли логистические хабы и типографские комплексы в нескольких регионах страны. Существенные разрушения понесла киевская типография "Конви Плюс", где обстрел уничтожил более 5 тысяч квадратных метров помещений. В огне сгорели 600 тысяч книг, из которых 250 тысяч составляли учебники для девятиклассников, а еще 350 тысяч были полуфабрикатами в процессе изготовления.

Издательство, разрушенное в результате российской атаки. Фото: Татьяна Бережная/Facebook

Также из-за разрушения складов издательство "#книголав" потеряло до 250 тысяч экземпляров, а свои убытки оценило в 20 миллионов гривен. В целом прямые потери только по этим объектам превысили 130 миллионов гривен.

Пост Татьяны Бережной. Фото: скриншот

Серьезных потерь понесло и "Издательство Старого Льва". Соучредительница и главный редактор ВСЛ Марьяна Савка сообщила, что в результате удара по типографии "Конви Плюс" полностью сгорели два уже напечатанных тиража книг. Речь идет о новинке Богдана Коломийчука "Львовский гамбит", которую готовили к фестивалю BestsellerFest во Львове, и книге Сельмы Лагерлеф "Мемуары ребенка". Кроме того, из-за повреждения производственных мощностей издательство вынуждено сдвинуть сроки выхода и приостановить предпродажу изданий Ольги Гуцал "Если прыгнули, то гребите" и "Храбрость жить вдвоем". По словам Марьяны, тираж книги Коломийчука срочно отправили на цифровую перепечатку, чтобы успеть презентовать хотя бы часть экземпляров.

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Пост Марьяны Савки в Instagram. Фото: скриншот

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в начале июля в результате российской атаки был поражен логистический склад Denka Logistics под Киевом, что привело к масштабному пожару на площади более 10 тысяч квадратных метров. В результате полностью сгорел складской комплекс издательства BookChef, где хранилось более 800 тысяч экземпляров книг — художественной, детской и прикладной литературы. Предварительные финансовые убытки издательства от потери готовой продукции оценили в более чем 100 миллионов гривен.

На фоне целенаправленного уничтожения объектов культуры и книгоиздательства в Украине Бережная подчеркнула необходимость более жесткой реакции со стороны международных институтов. По ее словам, ЮНЕСКО должна прекратить использовать обезличенные формулировки в отношении разрушений культурных ценностей в Украине и прямо называть Россию страной-агрессором, виновной в уничтожении украинского наследия и книгохранилищ.

Также, как сообщали Новини.LIVE ранее, еще в мае из-за систематического уничтожения полиграфической инфраструктуры, складов и библиотек Украина официально призвала ЮНЕСКО и мировое сообщество наказать РФ за сознательный "культурный геноцид". В украинском МИД и Нацкомиссии по делам ЮНЕСКО подчеркивают, что прицельные удары по типографиям и объектам культурного наследия являются частью спланированной политики агрессора по уничтожению украинской идентичности и национальной памяти.

В соавторстве с Вероникой Придюк

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