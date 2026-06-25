Россия ударила по автостоянке в Запорожье: фоторепортаж последствий
Российские оккупанты в четверг, 25 июня, нанесли удар по автостоянке в Запорожье. В результате обстрела сгорели автомобили. К счастью, люди не пострадали.
Об этом сообщила корреспондент Новини.LIVE Ксения Клещенко.
Российский обстрел Запорожья 25 июня
В результате российской атаки произошел масштабный пожар. Известно, что транспорт сгорел дотла. К счастью, люди не пострадали. Удар пришелся прямо рядом с автомобилями. Две недели назад Россия уже атаковала эту стоянку.
А ещё один удар по другой стоянке был нанесён 23 июня в том же районе города.
Как сообщали Новини.LIVE со ссылкой на пресс-секретаря Запорожской ОВА Александра Коваленко, в настоящее время в больницах Запорожья оказывают помощь 58 людям, пострадавшим от российских обстрелов. На данный момент 11 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Кроме того, противник нанес целенаправленные удары по локомотивам "Укрзализныци" в Запорожской и Сумской областях. Известно, что в Запорожье погиб помощник машиниста.
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