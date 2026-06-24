Россия убила на Херсонщине сотрудника международной гуморганизации

Спасатели на месте нападения. Фото: ГСЧС

Карина Приходько Редактор

24 июня российские войска атаковали Херсонскую область, в результате чего погиб сотрудник международной гуманитарной организации Norwegian People's Aid. Ему было 24 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Атака на Херсонскую область 24 июня

"В результате российского обстрела Новопетровки Высокопольской громады 24-летний специалист по разминированию получил ранения, несовместимые с жизнью. Мои соболезнования родным и близким", — рассказал Прокудин.

По его словам, также известно о трех раненых представителях этой организации. В настоящее время вся информация уточняется.

Скриншот поста Александра Прокудина

Как писали Новини.LIVE, 24 июня Россия нанесла удар дроном по АЗС на окраине. В результате обстрелов пострадали трое гражданских лиц. Также повреждены автомобили.

Кроме того, сегодня враг атаковал центр Конотопа в Сумской области. Под вражеским огнем оказался кинотеатр, есть раненые.