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Главная Новости дня Россия казнила украинского военнопленного: Лубинец обратился в ООН и МККК

Россия казнила украинского военнопленного: Лубинец обратился в ООН и МККК

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2026 22:57
Лубинец отреагировал на казнь украинского военнопленного и обратился к ООН и МККК
Дмитрий Лубинец. Фото: Facebook/Дмитрий Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на казнь украинского военнопленного российскими оккупантами вблизи города Мирный Волновахского района Донецкой области. По информации Донецкой областной прокуратуры, 22 июля во время выполнения боевого задания украинский военнослужащий попал в российский плен, после чего его расстреляли.

Об этом чиновник написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Что известно о казни украинского военного

Лубинец подчеркнул, что такие действия являются грубым нарушением международного гуманитарного права и свидетельствуют о системном игнорировании Россией Женевских конвенций.

"Я уже направил официальные письма в МККК и ООН. Такие преступления должны быть должным образом задокументированы, а виновные — привлечены к самой строгой ответственности", — заявил омбудсман.

Россия стратила украинского военнопленного: Лубинец обратился в ООН и МККК - фото 1
Пост Дмитрия Лубинца. Фото: скриншот

Также Лубинец призвал украинцев, располагающих какой-либо информацией о нарушениях прав граждан Украины или казнях украинских военнопленных, сообщать об этом на горячую линию омбудсмена по номеру 1678 и в правоохранительные органы.

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По словам Лубинца, любые свидетельства могут стать важными доказательствами в расследовании военных преступлений и помочь привлечь виновных к ответственности.

Как сообщали Новини.LIVE, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина поддерживает диалог с российской стороной по вопросу возвращения военнопленных и пропавших без вести. В то же время, по его словам, РФ медленно реагирует на запросы и использует тему обменов как инструмент информационного давления на семьи украинских защитников.

Как сообщали Новини.LIVE, по данным Дмитрия Лубинеца, в российском плену находятся не менее 1878 проверенных гражданских украинцев. В то же время в реестре пропавших без вести при особых обстоятельствах числится более 16 тысяч гражданских лиц, часть из которых может удерживаться на территории России или на временно оккупированных территориях Украины.

военные преступления Дмитрий Лубинец военнослужащие
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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