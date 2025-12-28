Оккупанты 28 декабря ударили по Херсонской ТЭЦ — какие последствия

Россия снова атаковала Херсонскую ТЭЦ — есть раненая
Российская армия в воскресенье, 28 декабря, в очередной раз атаковала Херсонскую теплоэлектроцентраль группы "Нафтогаз". В результате обстрела есть раненая.
Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".
Удар России по Херсонской ТЭЦ
Во время российской атаки ранения получила работница. Она госпитализирована и получает необходимую помощь.
ТЭЦ подверглась значительным разрушениям. Сейчас продолжается ликвидация последствий обстрела.
"Херсонская ТЭЦ была единственным источником тепла для десятков тысяч квартир в городе. Враг атакует станцию чуть ли не каждый день. Координируем наши действия с местными властями для обеспечения резервных методов теплоснабжения жителей города", — отметил председатель правления "Нафтогаза" Сергей Корецкий.
Напомним, 27 декабря российские оккупанты нанесли удары по газовой и энергетической инфраструктуре "Нафтогаза".
А в ночь на 28 декабря захватчики атаковали Украину дронами. На нескольких локациях зафиксировано попадание.
