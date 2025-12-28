Окупанти 28 грудня вдарили по Херсонській ТЕЦ — які наслідки

Росія знову атакувала Херсонську ТЕЦ — є поранена
Російська армія у неділю, 28 грудня, вкотре атакувала Херсонську теплоелектроцентраль групи "Нафтогаз". Внаслідок обстрілу є поранена.
Про це повідомила пресслужба "Нафтогазу".
Удар Росії по Херсонській ТЕЦ
Під час російської атаки поранення отримала працівниця. Вона госпіталізована та отримує необхідну допомогу.
ТЕЦ зазнала значних руйнувань. Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу.
"Херсонська ТЕЦ була єдиним джерелом тепла для десятків тисяч квартир у місті. Ворог атакує станцію ледь не щодня. Координуємо наші дії з місцевою владою для забезпечення резервних методів теплопостачання жителів міста", — наголосив голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький.
Нагадаємо, 27 грудня російські окупанти завдали ударів по газовій та енергетичній інфраструктурі "Нафтогазу".
А у ніч проти 28 грудня загарбники атакували Україну дронами. На декількох локаціях зафіксовано влучання.
