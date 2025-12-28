Відео
Головна Новини дня Росія знову атакувала Херсонську ТЕЦ — є поранена

Росія знову атакувала Херсонську ТЕЦ — є поранена

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 18:01
Окупанти 28 грудня вдарили по Херсонській ТЕЦ — які наслідки
Рятувальник. Фото: ДСНС

Російська армія у неділю, 28 грудня, вкотре атакувала Херсонську теплоелектроцентраль групи "Нафтогаз". Внаслідок обстрілу є поранена.

Про це повідомила пресслужба "Нафтогазу".

Читайте також:

Удар Росії по Херсонській ТЕЦ

Під час російської атаки поранення отримала працівниця. Вона госпіталізована та отримує необхідну допомогу.

Удар Росії по Херсонській ТЕЦ
Наслідки російського обстрілу. Фото: "Нафтогаз"

ТЕЦ зазнала значних руйнувань. Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу.

"Херсонська ТЕЦ була єдиним джерелом тепла для десятків тисяч квартир у місті. Ворог атакує станцію ледь не щодня. Координуємо наші дії з місцевою владою для забезпечення резервних методів теплопостачання жителів міста", — наголосив голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький.

Нагадаємо, 27 грудня російські окупанти завдали ударів по газовій та енергетичній інфраструктурі "Нафтогазу".

А у ніч проти 28 грудня загарбники атакували Україну дронами. На декількох локаціях зафіксовано влучання.

Нафтогаз Херсон обстріли Херсонська область ТЕЦ окупанти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
