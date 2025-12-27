Росія дронами атакувала обʼєкти Нафтогазу

Росіяни вдарили по обʼєктах Нафтогазу — що відомо
Російські окупанти у суботу, 27 грудня, вкотре атакували газову та енергетичну інфраструктуру. Вони завдавали ударів по обʼєктах видобутку і теплоелектроцентралі "Нафтогазу".
Про це повідомила пресслужба "Нафтогазу".
Російський обстріл обʼєктів "Нафтогазу"
Загарбники завдали ударів ударними безпілотниками.
"Очевидно, що ці атаки синхронізуються з похолоданням — ворог намагається скористатися морозами та піковим навантаженням, щоб вивести систему з ладу. Аварійні бригади, технічні служби та всі профільні підрозділи працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків атаки та відновленням об’єктів", — заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький
Наразі аварійні бригади вже працюють над ліквідацією наслідків російського обстрілу.
Нагадаємо, у ніч проти 27 грудня російські окупанти масовано атакували Київ ракетами та дронами. Новини.LIVE підготували фоторепортаж наслідків.
Відомо, що наразі служби працюють у семи районах столиці. Внаслідок атак загинув чоловік, також є поранені.
