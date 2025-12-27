Видео
Главная Новости дня Россияне ударили по объектам Нафтогаза — что известно

Россияне ударили по объектам Нафтогаза — что известно

Ua ru
Дата публикации 27 декабря 2025 17:06
Россия дронами атаковала объекты Нафтогаза
Последствия удара по объекту Нафтогаза. Фото: t.me/NaftogazUA

Российские оккупанты в субботу, 27 декабря, в очередной раз атаковали газовую и энергетическую инфраструктуру. Они наносили удары по объектам добычи и теплоэлектроцентрали "Нафтогаза".

Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

Читайте также:

Российский обстрел объектов "Нафтогаза"

Захватчики нанесли удары ударными беспилотниками.

"Очевидно, что эти атаки синхронизируются с похолоданием — враг пытается воспользоваться морозами и пиковой нагрузкой, чтобы вывести систему из строя. Аварийные бригады, технические службы и все профильные подразделения работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий атаки и восстановлением объектов", — заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий

Сейчас аварийные бригады уже работают над ликвидацией последствий российского обстрела.

Напомним, в ночь на 27 декабря российские оккупанты массированно атаковали Киев ракетами и дронами. Новини.LIVE подготовили фоторепортаж последствий.

Известно, что сейчас службы работают в семи районах столицы. В результате атак погиб человек, также есть раненые.

война Нафтогаз Украина обстрелы оккупанты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
