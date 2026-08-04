Россия сбросила авиабомбы на центр Краматорска: 22 человека ранены

Разрушенное многоэтажное здание. Фото: Донецкая ОВА

Литвин Виктория редактор ленты новостей

Утром 4 августа российские войска нанесли авиаудар по центру Краматорска. По обновленным данным, в результате атаки ранения получили 22 мирных жителя.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре, передает Новини.LIVE.

Россия сбросила авиабомбы на центр Краматорска

По информации прокуратуры, около 10:17 оккупанты, вероятно, применили авиабомбы ФАБ-250 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК). Одно из попаданий пришлось на жилой дом в центре города.

Разрушен многоэтажный дом. Фото: Донецкая ОВА

Среди раненых — мужчины и женщины разного возраста. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Окончательное количество пострадавших и масштабы разрушений ещё устанавливаются. В результате удара повреждены жилые и нежилые здания. На месте работают спасатели, медики и другие профильные службы.

Разрушенное многоэтажное здание. Фото: Донецкая ОВА

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту военного преступления по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

В прокуратуре подчеркнули, что удар был целенаправленно нанесен по гражданской инфраструктуре, и в очередной раз призвали жителей прифронтовых громад эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, в Часовом Яру Донецкой области до сих пор остаются единичные мирные жители. Преимущественно это пожилые люди, которые из-за активных боевых действий не смогли эвакуироваться и вынуждены прятаться в подвалах.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска ранее нанесли авиаудар по Славянску Донецкой области, применив авиабомбы ФАБ-250 с УМПК. В результате обстрела погиб один человек, ещё несколько человек получили ранения.