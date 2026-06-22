Россия разрушила дом в Запорожье: получил ранения мужчина
Ночью в понедельник, 22 июня, россияне атаковали Запорожье беспилотниками. Атака разрушила частный дом и повредила многоэтажку. Есть пострадавший.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Новини.LIVE.
Последствия обстрела Запорожья ночью 22 июня
В частном доме вспыхнул пожар. Получил ранения мужчина — ему оказывают медицинскую помощь.
В многоэтажном доме выбило окна и разрушился фасад.
На данный момент продолжается ликвидация последствий атаки.
Ранее Новини.LIVE со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова сообщал, что вечером 21 июня под российским ударом оказался жилой дом в Запорожье. Пострадали два человека. 67-летняя женщина получила осколочные ранения конечностей, а 71-летний мужчина — острую реакцию на стресс.
Также Новини.LIVE со ссылкой на Ивана Федорова писал, что 20 июня армия РФ нанесла по Запорожью удары КАБами. В городе раздались взрывы. В результате обстрела были жертвы и пострадавшие.
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