Россия пытается заглушить Starlink для защиты от украинских дронов

Российский захватчик устанавливает средства РЭБ. Иллюстративное фото: российские СМИ

Инна Буряк редактор ленты новостей

Российские оккупационные войска развертывают новые комплексы радиоэлектронной борьбы, пытаясь заблокировать спутниковую связь Starlink. Таким образом враг пытается защитить свои тыловые объекты от регулярных атак украинских беспилотников.

Об этом сообщает Reuters, передает Новини.LIVE.

Эффективные удары ВСУ по логистике России

В этом году Украина провела успешную скоординированную кампанию ударов средней дальности. Под прицелом оказались ключевые линии снабжения и логистические узлы, склады с топливом, объекты противовоздушной обороны, командные центры оккупантов. Также напоминаем, что удары по складам с топливом привели к дефициту топлива в оккупированном Крыму.

Что известно о системе "Волна Купол Гарант"

Чтобы противодействовать украинским БпЛА, Россия начала применять систему подавления под названием "Волна Купол Гарант". Комплекс излучает мощный направленный сигнал, способный дестабилизировать работу терминалов Starlink на площади около 20 квадратных километров. На данный момент украинская сторона зафиксировала уже около 10 случаев применения этой системы.

"Волна Купол Гарант". Фото: росСМИ

Как украинские дроны охотятся за новой РЭБ РФ

Однако, несмотря на заявленную эффективность, новые российские комплексы сами становятся приоритетными целями для Украины. В частности, бойцы 422-го полка беспилотных систем ВСУ уже провели успешные операции по поражению двух таких комплексов. Один из них украинские операторы дронов уничтожили всего через несколько часов после того, как разведка обнаружила его позицию.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, активные удары украинских беспилотников вызывают серьезную дестабилизацию и беспокойство у россиян. В частности, движение АТЕШ зафиксировало, что оккупанты в Херсонской области паникуют из-за постоянных атак ВСУ. Из-за регулярных и точных ударов украинских БпЛА личный состав врага пытается избегать строевых построений на открытой местности и постоянно меняет места дислокации, что существенно парализует их внутреннюю логистику и координацию.

Также Новини.LIVE сообщали со ссылкой на аналитиков проекта DeepState, что в мае 2026 года Россия продемонстрировала самые низкие темпы продвижения с октября 2023 года. Несмотря на более 7 тысяч атак, оккупанты захватили лишь 14 квадратных километров. Существенных результатов на передовой россиянам достичь не удалось.

В соавторстве с Вероникой Придюк.