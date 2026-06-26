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Главная Новости дня Атеш: оккупанты в Херсонской области паникуют из-за атак ВСУ

Атеш: оккупанты в Херсонской области паникуют из-за атак ВСУ

Ua ru
Дата публикации 26 июня 2026 09:29
Атеш: оккупанты в Херсонской области паникуют из-за атак ВСУ
Результаты ударов ВСУ по объектам российских войск. Фото: Генштаб ВСУ

В оккупационной администрации Херсонской области отмечают рост паники. Причиной называют регулярные удары по логистической инфраструктуре и мостам. Также сообщается об осложнениях со снабжением оккупационных подразделений.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение украинского партизанского движения "Атеш" в пятницу, 26 июня.

Оккупационная администрация Херсонской области паникует из-за ударов ВСУ

Агенты украинского партизанского движения "Атеш" сообщают, что в оккупационной администрации Херсонской области, которую возглавляет Владимир Сальдо, наблюдается паническое настроение. Причиной этого называют систематические удары по логистическим объектам, в частности по мостам в районе Чонгара и Арабатской стрелки, а также регулярные атаки дронов на трассе "Новороссия".

По данным "Атеш", из-за таких ударов существенно затруднилось снабжение оккупационных подразделений. Кроме того, фактически не осталось безопасных маршрутов передвижения для представителей оккупационной администрации.

Также отмечается, что на фоне последних событий и неспособности систем ПВО защитить даже тыловые объекты настроения в оккупационных структурах резко ухудшились. Геническ, который ранее считался относительно безопасным, сейчас регулярно подвергается ударам, что усиливает беспокойство местного руководства.

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В "Атеш" добавляют, что не исключают возможного сворачивания работы оккупационной администрации Херсонской области и её переезда в Запорожскую область. В качестве одного из вариантов эвакуации рассматривается Мелитополь, который расположен дальше от линии боевых действий.

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Скриншот сообщения "Атеш"/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что российская армия сталкивается с проблемами снабжения из-за украинских ударов на большие расстояния по тыловой логистике. Силы обороны Украины срывают поставки боеприпасов, техники и подкрепления на фронт. В то же время враг продолжает оказывать давление на передовой, несмотря на дефицит ресурсов.

Новини.LIVE также писали, что 25 июня 2026 года украинские Силы обороны нанесли удары по нефтебазе "Полтавская" в Краснодарском крае и двум нефтеперерабатывающим заводам в Уфе. Президент Владимир Зеленский заявил, что эти действия являются частью дальнобойных операций в ответ на затягивание Россией войны.

Херсонская область оккупанты АТЕШ
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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