МиГ-31К Россия подняла в небо 27 декабря

Россияне в ночь на 27 декабря подняли в небо самолеты МиГ-31К, который является носителем аэробаллистических ракет "Кинжал". В связи с этим ракетная угроза существует для всей Украины.

Об этом в Telegram сообщает КМВА и канал Воздушных сил ВСУ.

Взлет МиГ-31К в РФ в ночь на 27 декабря

"Зафиксирован взлет МиГ-31К, носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал". Просим направляться в укрытия!", - говорится в сообщении 01:46.

После этого Воздушные силы ВСУ подтвердили эту информацию и зафиксировали на Сумщине скоростную цель.

