МиГ-31К Россия подняла в небо 27 декабря

Россия подняла в небо МиГ-31К - есть угроза пуска "Кинжалов"
Ua ru
Дата публикации 27 декабря 2025 01:54
Срочная новость
Россияне в ночь на 27 декабря подняли в небо самолеты МиГ-31К, который является носителем аэробаллистических ракет "Кинжал". В связи с этим ракетная угроза существует для всей Украины.
Об этом в Telegram сообщает КМВА и канал Воздушных сил ВСУ.
Реклама
Читайте также:
Взлет МиГ-31К в РФ в ночь на 27 декабря
"Зафиксирован взлет МиГ-31К, носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал". Просим направляться в укрытия!", - говорится в сообщении 01:46.
После этого Воздушные силы ВСУ подтвердили эту информацию и зафиксировали на Сумщине скоростную цель.
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама