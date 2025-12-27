Видео
Россия подняла в небо МиГ-31К - есть угроза пуска "Кинжалов"

Россия подняла в небо МиГ-31К - есть угроза пуска "Кинжалов"

Дата публикации 27 декабря 2025 01:54
МиГ-31К Россия подняла в небо 27 декабря
Срочная новость

Россияне в ночь на 27 декабря подняли в небо самолеты МиГ-31К, который является носителем аэробаллистических ракет "Кинжал". В связи с этим ракетная угроза существует для всей Украины.

Об этом в Telegram сообщает КМВА и канал Воздушных сил ВСУ.

Читайте также:

Взлет МиГ-31К в РФ в ночь на 27 декабря

"Зафиксирован взлет МиГ-31К, носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал". Просим направляться в укрытия!", - говорится в сообщении 01:46.

После этого Воздушные силы ВСУ подтвердили эту информацию и зафиксировали на Сумщине скоростную цель.

Новость дополняется...

обстрелы ракеты война в Украине Россия ракетный удар МиГ-31К
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
