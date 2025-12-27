МіГ-31К Росія підняла у небо 27 грудня

Росія підняла у небо МіГ-31К — є загроза пуску "Кинджалів"
Дата публікації: 27 грудня 2025 01:54
Росіяни в ніч проти 27 грудня підняли у небо літаки МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал". У зв'язку з цим ракетна загроза існує для всієї України.
Про це у Telegram повідомляє КМВА та канал Повітряних сил ЗСУ.
Зліт МіГ-31К в РФ в ніч проти 27 грудня
"Зафіксовано зліт МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Просимо прямувати до укриттів!", — йдеться у повідомленні 01:46.
Після цього Повітряні сили ЗСУ підтвердили цю інформацію та зафіксували на Сумщині швидкісну ціль.
Новина доповнюється...
