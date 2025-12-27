Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росія підняла у небо МіГ-31К — є загроза пуску "Кинджалів"

Росія підняла у небо МіГ-31К — є загроза пуску "Кинджалів"

Ua ru
Дата публікації: 27 грудня 2025 01:54
МіГ-31К Росія підняла у небо 27 грудня
Термінова новина

Росіяни в ніч проти 27 грудня підняли у небо літаки МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал". У зв'язку з цим ракетна загроза існує для всієї України.

Про це у Telegram повідомляє КМВА та канал Повітряних сил ЗСУ.

Реклама
Читайте також:

Зліт МіГ-31К в РФ в ніч проти 27 грудня

"Зафіксовано зліт МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Просимо прямувати до укриттів!", — йдеться у повідомленні 01:46.

Після цього Повітряні сили ЗСУ підтвердили цю інформацію та зафіксували на Сумщині швидкісну ціль.

Новина доповнюється...

обстріли ракети війна в Україні Росія ракетний удар МіГ-31К
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації