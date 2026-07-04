Россия нанесла удар по железной дороге на Днепропетровщине: пострадали локомотивы

Локомотив, который подвергся российской атаке. Фото: Алексей Кулеба/Facebook

Мария Чекарёва редактор ленты новостей

Вечером в пятницу, 3 июля, россияне нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре в Днепропетровской области. Локомотивные бригады удалось спасти. Работники не пострадали: в момент атаки они находились в укрытии.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, передает Новини.LIVE.

Скриншот сообщения Алексея Кулебы

Удар по железнодорожной инфраструктуре в Днепропетровской области 3 июля

Министр подчеркнул, что каждая атака наносит украинской железной дороге разрушения и убытки. На этот раз дроновый удар повредил два локомотива. С начала текущего года россияне уничтожили или повредили уже более 200 локомотивов. Объемы ремонтных работ постоянно растут и требуют значительных затрат.

"Несмотря на систематические удары, украинская железная дорога продолжает работать, восстанавливать поврежденную инфраструктуру и обеспечивать бесперебойное сообщение между регионами", — подчеркнул Алексей Кулеба.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на главу Сумской ОВА Олега Григорова сообщал, что вечером 3 июля Сумы подверглись атаке БпЛА и кассетных бомб. Россияне нанесли удар по одной из центральных улиц города. Четыре человека, среди которых ребенок, погибли. Еще 20 человек госпитализировали.

Также Новини.LIVE со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Александра Ганжу сообщал, что армия РФ утром 3 июля обстреляла Софиевскую громаду Криворожского района Днепропетровской области. Получили ранения шесть человек. Еще один человек погиб.