Россия ударила по шахте на Днепропетровщине: погиб работник

Шахтеры. Фото: ДТЭК

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

В понедельник, 17 августа, российские оккупанты атаковали шахту ДТЭК в Днепропетровской области. В результате обстрела погиб работник. Кроме того, инфраструктура получила значительные повреждения.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, передает Новини.LIVE.

Российский удар по шахте ДТЭК в Днепропетровской области

17 августа оккупанты массированно атаковали дронами территорию одной из шахт ДТЭК в Днепропетровской области. Враг убил работника. В ДТЭК выразили соболезнования его семье и близким. Кроме того, ранения получил еще один работник.

"В результате атаки существенно повреждена инфраструктура предприятия. Последствия обстрела уточняются", — говорится в сообщении.

Пост ДТЭК. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Нафтогаз, за последнюю неделю Россия обстреляла 13 объектов Группы Нафтогаз в разных регионах Украины. К счастью, работники не пострадали.

Кроме того, 17 августа российские оккупанты почти 20 раз атаковали четыре района Днепропетровской области. В результате обстрела ранения получили пять человек.