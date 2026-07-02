Россия нанесла удар по мясокомбинату "Юбилейный" в Запорожье

Разрушенный мясокомбинат. Фото: кадр из видео

Литвин Виктория редактор ленты новостей

Российские войска нанесли удар по территории мясокомбината "Юбилейный" в Запорожье. В результате атаки были повреждены производственные помещения, склады и офисная инфраструктура предприятия.

Об этом заявил руководитель филиала предприятия Максим Рак в комментарии местным СМИ, передает Новини.LIVE.

Последствия атаки на мясокомбинат в Запорожье

Из-за разрушений компания вынуждена временно приостановить свою деятельность.

Разрушенное здание предприятия. Фото: кадр из видео

По словам представителя предприятия, удар произошел вечером 1 июля около 19:30. В этот момент работников на территории не было.

"У нас как раз была пересменка: дневная смена уже покинула территорию, а ночная ещё не пришла. Слава Богу, на территории находилась только охрана, и никто не пострадал", — рассказал представитель мясокомбината.

Последствия атаки на мясокомбинат. Фото: кадр из видео

После атаки на место оперативно прибыли подразделения ГСЧС и полиция. Спасатели быстро локализовали пожар, однако из-за повторных очагов возгорания были вынуждены возвращаться на объект в течение всей ночи.

"Повреждены склады, офисные помещения, повреждено всё, что позволяло нам работать. Сейчас будем заниматься разборкой завалов и, к сожалению, на определённое время приостановим нашу деятельность", — отметил представитель компании.

В настоящее время на территории продолжаются работы по ликвидации последствий российского удара и оценке нанесённого ущерба.

Как сообщали Новини.LIVE, российские атаки продолжают наносить масштабные разрушения жилому фонду Запорожья. По официальным данным, в результате обстрелов поврежден уже каждый третий многоквартирный дом в городе, а также существенно возросло количество разрушенных частных домов.

Как сообщали Новини.LIVE, 30 июня российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по частному сектору Запорожья. В результате атаки, по предварительным данным, один человек погиб, ещё девять получили ранения, также были разрушены частные дома и повреждён одно из учебных заведений.