Россия массированно атаковала Сумскую область: есть погибший и раненые

Последствия российского обстрела Сумской области. Фото: Нацполиция

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

В течение суток Россия подвергла Сумскую область массированным обстрелам. В результате обстрелов погиб один человек, ещё семь получили ранения. Противник применял различное вооружение, в том числе ударные беспилотники.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Сумской области

Оккупанты с применением ударных дронов атаковали Сумы. В течение суток произошло несколько попаданий на территории Заречного и Ковпаковского районов. В результате обстрела ранения получил мужчина, возраст которого уточняется, а также 61-летний мужчина. Кроме того, повреждены три АЗС, нежилое помещение и объекты критической инфраструктуры.

Последствия российского обстрела Сумской области. Фото: Нацполиция

В Белопольской громаде в результате удара российского дрона ранения получили 53-летний мужчина и 68-летняя женщина. Повреждены четыре торговых киоска, четыре частных жилых дома, многоквартирный дом и ЛЭП.

В Середино-Будской громаде в результате российского минометного обстрела погиб 57-летний мужчина.

Атака России на Сумскую область. Фото: Нацполиция

В Березовской громаде в результате попадания дрона в хозяйственное здание ранения получила 62-летняя женщина.

В Великописаревской громаде в результате атаки дрона ранения получил 44-летний мужчина.

Сотрудник правоохранительных органов фиксирует последствия российского обстрела Сумской области. Фото: Нацполиция

В Садовской громаде в результате удара российского беспилотника в медицинское учреждение обратился 51-летний мужчина.

Пост Нацполиции. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Сумскую МВА, 22 июля российские оккупанты атаковали Сумы, в результате чего были повреждены две АЗС в Ковпаковском и Заречном районах.

А 20 июля Россия нанесла удар по жилому району и объектам гражданской инфраструктуры в Сумах. В частности, противник атаковал торговый центр "Эпицентр", в результате чего произошел масштабный пожар.