Россия нанесла более 1000 ударов по Запорожью и области: есть пострадавшие

Последствия российского удара по Запорожью. Фото: Иван Федоров

Кристина Павлова редактор ленты новостей

Российские войска за сутки нанесли 1069 ударов по 51 населенному пункту Запорожской области. В результате вражеских атак ранения получили четыре человека, в том числе 19-летний парень в Запорожье, которого госпитализировали с травмами средней степени тяжести.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, сообщает Новини.LIVE.

Пост Ивана Федорова. Фото: скриншот

Последствия атак РФ на Запорожскую область

За сутки оккупанты нанесли 17 авиационных ударов по населенным пунктам области. Кроме того, российские войска применили 787 беспилотников различных модификаций, преимущественно FPV-дронов.

Также враг нанес 10 ударов из реактивных систем залпового огня и 255 артиллерийских обстрелов.

В результате российских атак в правоохранительные органы и соответствующие службы поступило 70 сообщений о повреждении жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Отдельно сообщается об ударе по Запорожью. Ранение получил 19-летний парень. Его госпитализировали с травмами средней степени тяжести. Медики оказывают ему необходимую помощь.

Еще трое человек получили ранения в результате атак по Запорожскому и Пологовскому районам.

Что известно об обстрелах

Российские войска атаковали Запорожье и десятки населенных пунктов области с помощью дронов, авиации, артиллерии и реактивных систем залпового огня. В результате ударов были повреждены гражданские объекты.

На местах работают соответствующие службы, которые фиксируют последствия российских атак и помогают пострадавшим.

Как писали Новини.LIVE, накануне российские войска атаковали Запорожье и область беспилотниками, авиацией, артиллерией и реактивными системами залпового огня. В результате обстрелов были повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, есть пострадавшие.

Также Новини.LIVE сообщали, что российские войска атаковали "Эпицентр" в Запорожье. В результате вражеского удара возник пожар, на месте работали спасатели.